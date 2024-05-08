Проявляется не сразу: Врач назвал сильный приступ удушья основным симптомом астмы

Существует ряд признаков, по которым можно определить астму. Основной симптом — сильный приступ удушья, который проявляется не сразу. Об этом сообщил РИАМО врач-пульмонолог Антон Казеннов.

"Основной симптом этого заболевания — сильный приступ удушья, который зачастую не проявляется сразу. В большинстве случаев предшествуют несколько признаков, которые могут намекать на скорое начало астмы. Среди них — интенсивные слизистые выделения из носоглотки и непрерывное чихание", — пояснил эксперт.

Есть и другие признаки: затруднение при глубоком вдохе, когда дыхание становится коротким, долгий и необычно шумный выдох, влажный кашель и свистящие хрипы. Существуют и сезонные проблемы: периодическая аллергия, экзема, частые ОРВИ. Также должно насторожить, если самочувствие резко улучшается после приёма антиаллергических и антиастматических препаратов.