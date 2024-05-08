"У него своя ниша": Продюсер рассказал, что происходит с карьерой Агутина

Певец Леонид Агутин находится в приличной форме, а его карьера по-прежнему развивается. Об этом в разговоре с порталом "Страсти" рассказал продюсер Павел Рудченко, опровергнув слухи об обратном.

Продюсер также заявил, что Агутин не стал менее востребован после начала спецоперации: исполнитель продолжает записывать песни и гастролировать, но делает это в своём темпе.

В том числе у Агутина развивается его школа и конкурс, также он записывает коллаборации. При этом, подчеркнул продюсер, у певца нет конкурентов в его нише.

"Он вполне в приличной форме, и у него регулярные концерты, гастроли, всё у него хорошо в этом плане. У него своя ниша, он прекрасно держит эту позицию и, в принципе, ни с кем ею не делится", — рассказал Павел Рудченко.

По его словам, Агутин существует как самостоятельный артист, а его совместные песни с супругой Анжеликой Варум остались в прошлом. Теперь Агутин "держит позиции" как сольный исполнитель, заключил продюсер.