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8 мая, 01:41

"У него своя ниша": Продюсер рассказал, что происходит с карьерой Агутина

Продюсер Рудченко: Агутин находится в приличной форме, а его карьера развивается

Певец Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Певец Леонид Агутин. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Певец Леонид Агутин находится в приличной форме, а его карьера по-прежнему развивается. Об этом в разговоре с порталом "Страсти" рассказал продюсер Павел Рудченко, опровергнув слухи об обратном.

Продюсер также заявил, что Агутин не стал менее востребован после начала спецоперации: исполнитель продолжает записывать песни и гастролировать, но делает это в своём темпе.

В том числе у Агутина развивается его школа и конкурс, также он записывает коллаборации. При этом, подчеркнул продюсер, у певца нет конкурентов в его нише.

"Он вполне в приличной форме, и у него регулярные концерты, гастроли, всё у него хорошо в этом плане. У него своя ниша, он прекрасно держит эту позицию и, в принципе, ни с кем ею не делится", — рассказал Павел Рудченко.

По его словам, Агутин существует как самостоятельный артист, а его совместные песни с супругой Анжеликой Варум остались в прошлом. Теперь Агутин "держит позиции" как сольный исполнитель, заключил продюсер.

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Ранее продюсер рассказал, что у украинского певца Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки, всё "обрушилось" после "Евровидения". Он пояснил, что Данилко, хоть он сам в этом не признаётся, хотел хайпануть с фразой "Раша, гудбай", понимая, что в Европе есть националистические настроения. Но после этого его "попёрли везде".

Анатолий Симоненко
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