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8 мая, 04:59

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Москву

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию. Самолёт с политическим деятелем приземлился в одном из аэропортов Москвы.

По информации ТАСС, Сисулит проведёт 9 мая встречу с президентом России Владимиром Путиным. Также он примет участие в Параде Победы на Красной площади.

Глава Гагаузии может посетить Парад Победы на Красной площади
Глава Гагаузии может посетить Парад Победы на Красной площади

Ранее Life.ru сообщал, что военные парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. В общей сложности в праздновании планируется задействовать порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники. При этом в главном параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц вооружения.

Оксана Попова
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