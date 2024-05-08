Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Москву

Ранее Life.ru сообщал, что военные парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. В общей сложности в праздновании планируется задействовать порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники. При этом в главном параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц вооружения.