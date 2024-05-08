Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Москву
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл с визитом в Россию. Самолёт с политическим деятелем приземлился в одном из аэропортов Москвы.
По информации ТАСС, Сисулит проведёт 9 мая встречу с президентом России Владимиром Путиным. Также он примет участие в Параде Победы на Красной площади.
Ранее Life.ru сообщал, что военные парады в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в семи городах-героях и 18 российских регионах, где находятся штабы военных округов, а также флотов и общевойсковых армий. В общей сложности в праздновании планируется задействовать порядка 150 тысяч человек и 2,5 тысячи образцов военной техники. При этом в главном параде на Красной площади примут участие свыше девяти тысяч человек и 70 единиц вооружения.