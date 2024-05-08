Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ, которые расстреливают мобилизованных солдат ВСУ
Командир батальона "Юг": Военнослужащих ВСУ расстреливают заградотряды СБУ
Отступающих солдат ВСУ расстреливают заградотряды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Граждан Украины, подпавших под мобилизацию и отправленных на фронт, при попытке отступления расстреливают заградотряды СБУ. Это, в частности, происходит на Ореховском направлении, рассказал командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев в беседе с РИА "Новости".
"Сзади у них [мобилизованных ВСУ] стоят эсбэушные части. Если они [мобилизованные] попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. Поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", — сказал Иблаев.
Помимо рассказа про заградотряды, командир показал видео, на котором российские дроны атакуют укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты.
Ранее Life.ru писал, что на том же Ореховском направлении ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. Российская артиллерия бьёт по технике и вражеским отрядам.