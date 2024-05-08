Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 06:40

Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ, которые расстреливают мобилизованных солдат ВСУ

Командир батальона "Юг": Военнослужащих ВСУ расстреливают заградотряды СБУ

Отступающих солдат ВСУ расстреливают заградотряды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Отступающих солдат ВСУ расстреливают заградотряды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Граждан Украины, подпавших под мобилизацию и отправленных на фронт, при попытке отступления расстреливают заградотряды СБУ. Это, в частности, происходит на Ореховском направлении, рассказал командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев в беседе с РИА "Новости".

"Сзади у них [мобилизованных ВСУ] стоят эсбэушные части. Если они [мобилизованные] попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. Поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", сказал Иблаев.

Помимо рассказа про заградотряды, командир показал видео, на котором российские дроны атакуют укрытие ВСУ, после чего в блиндаже видны контуженные и раненные при ударе украинские солдаты.

Российский спецназ "Осман" спалил две БМП Bradley в зоне СВО
Российский спецназ "Осман" спалил две БМП Bradley в зоне СВО

Ранее Life.ru писал, что на том же Ореховском направлении ВС РФ сорвали ротацию ВСУ. Российская артиллерия бьёт по технике и вражеским отрядам.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров