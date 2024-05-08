Российский командир рассказал о заградотрядах СБУ, которые расстреливают мобилизованных солдат ВСУ

Граждан Украины, подпавших под мобилизацию и отправленных на фронт, при попытке отступления расстреливают заградотряды СБУ. Это, в частности, происходит на Ореховском направлении, рассказал командир батальона "Юг" гвардии майор Мусса Иблаев в беседе с РИА "Новости".

"Сзади у них [мобилизованных ВСУ] стоят эсбэушные части. Если они [мобилизованные] попятятся назад, то к ним будет принята высшая мера наказания — это расстрел, и не только они пострадают, но и их домашние, семьи пострадают. Им проще умереть здесь, от нашего оружия, чем от своих. Поэтому они пытаются что-то сделать и неохотно отступают. У них нет выбора", — сказал Иблаев.