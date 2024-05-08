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8 мая, 06:44

МВФ констатировал разделение мировой экономики на три блока из-за разногласий

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Мировая экономика разделилась на три блока — страны, опирающиеся на США, Китай и несвязанные государства. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Причиной тому авторы документа называют геополитические разногласия.

По оценкам МВФ, тенденция к разделению мировой экономики привела к расширению существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции. В 2023 году их совокупное число превысило три тысячи. В связи с этим указывается, что с 2017-го по 2023 год доля Китая в американском импорте упала на 8% на фоне растущих противоречий между странами, а прямая торговля между Россией и Западом рухнула из-за кризиса на Украине.

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Ранее исполняющий обязанности министра финансов России Антон Силуанов назвал высокие государственные долги и дефициты бюджетов развитых стран угрозой мировой экономике. Также её устойчивость ухудшается из-за санкционных кампаний и торговых войн, указал Силуанов.

Матвей Константинов
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