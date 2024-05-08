В США сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ, из-за которой негодуют простые украинцы

Вооружённые силы Украины вызвали негодование со стороны жителей страны, так как не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых из-за большого потока. Об этом пишет корреспондент издания The New York Times Мария Вареникова.

В статье сообщается, что "армия Украины не справляется с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей". Издание отмечает, что граждане Украины неоднократно выходили на публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями правительства по поиску и опознанию тел пропавших без вести. При этом журналистка заметила, что даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру учёта убитых солдат. Опознание пропавшего военного может занимать месяцы. Эксперты отмечают, что постоянно растущее число пропавших без вести стало большим ударом для настроя украинцев.