В США сообщили об ужасающей проблеме в ВСУ, из-за которой негодуют простые украинцы
NYT: ВСУ не справляются с учётом убитых и пропавших без вести бойцов
Вооружённые силы Украины вызвали негодование со стороны жителей страны, так как не справляются с опознанием пропавших без вести и занесением их в категорию убитых из-за большого потока. Об этом пишет корреспондент издания The New York Times Мария Вареникова.
В статье сообщается, что "армия Украины не справляется с потерями и не способна опознать тысячи убитых, усугубляя муки солдатских семей". Издание отмечает, что граждане Украины неоднократно выходили на публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями правительства по поиску и опознанию тел пропавших без вести. При этом журналистка заметила, что даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру учёта убитых солдат. Опознание пропавшего военного может занимать месяцы. Эксперты отмечают, что постоянно растущее число пропавших без вести стало большим ударом для настроя украинцев.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общие потери армии Украины в 2024 году составили более 111 тысяч человек и 21 тысячу единиц вооружения и военной техники. При этом в апреле потери ВСУ выросли до тысячи военных в сутки.
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