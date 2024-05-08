Песков рассказал, какие отношения связывают Путина и Рошаля

У российского лидера Владимира Путина давние дружеские отношения с президентом Научно-исследовательского института (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии и главой Национальной медицинской палаты Леонидом Рошалем. Президент РФ ценит мнение доктора, в том числе по вопросам развития медицины. Об этом в среду, 8 мая, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю встречу Путина и Рошаля.

Президент РФ Владимир Путин после церемонии инаугурации 7 мая встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем. Видео © Life.ru

"У Рошаля много своих точек зрения по разным аспектам, и всегда они обмениваются этими мыслями. Более подробно я не могу вам рассказать, потому что они встречались вдвоём", — отметил Песков в беседе с журналистами.

Представитель Кремля напомнил, что недавно, 27 апреля, Рошалю исполнился 91 год. Тогда президент РФ поздравил доктора по телефону, и они договорились о встрече.