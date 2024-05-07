"Не для показа": Одноклассник раскрыл, почему Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю

Президент РФ Владимир Путин в ходе инаугурации поцеловал руку композитора Александры Пахмутовой, так как тем самым хотел выразить ей своё почтение. Такое мнение высказал близкий школьный друг главы государства, худрук студенческого театра СПбПУ Виктор Борисенко, который тоже присутствовал на церемонии.

Путин поцеловал Пахмутову и пожал руку Рошалю на церемонии инаугурации. Видео © Life.ru

Сначала он подумал, что российский лидер подошёл к их классной руководительнице, 91-летней Вере Гуревич, однако потом, когда на одном из экранов Пахмутову показали крупным планом, понял, что ошибся. Борисенко уверен, что это не было запланировано.

"Когда-то Путин приезжал в ЛГУ, он увидел в толпе нашего одноклассника Яшу Гейликмана и пошёл с ним здороваться и обниматься. Рассказывали, как Путин может свободно отдаться своему порыву и нарушить установленные планы. Так, на встрече женщин, которую проводила [председатель Совфеда] Валентина Матвиенко, Путин фотографировался с участницами столько времени, сколько люди просили", — отметил он в беседе с kp.ru.

Одноклассник Путина высоко оценил возможность президента РФ быть с людьми на равных: свободно подходить к ним, пожимать руки и высказывать пожелания.

"Конечно, это не может нравиться его охране, но это характеризует его как человека, это никогда не для показа. Поэтому он увидел всенародно любимую Пахмутову и пошёл к ней, выражая своё почтение", — добавил Борисенко.

Он обратил внимание на ещё одну деталь церемонии. Когда Путин шёл по Андреевскому залу Большого Кремлёвского дворца, то пожал руку хирургу Леониду Рошалю. По мнению Борисенко, российский лидер тем самым показал, что будущее в детях, которых лечит этот чудо-врач. А говоря о Гуревич, одноклассник главы государства отметил, что Путин чтит её за дела, в частности за работу с детьми.

"Вера Дмитриевна, если не знаете, майор милиции в отставке. Когда ушла на пенсию, долго занималась с кадетами, а сейчас с учениками школы. Это в 90 лет! Да, таких людей он будет уважать всегда", — подчеркнул Виктор Борисенко.