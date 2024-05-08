Тематическая смена "Послы Победы. Артек" начала свою работу

25 представителей движения из региональных отделений и международных представительств собрались в Международном детском центре "Артек" для участия в тематической программе "Послы Победы. Артек". За три недели смены юные "волонтёры Победы" познакомятся с основами проектной деятельности, а также подготовятся к сопровождению всероссийских и международных акций.

"Я очень рада и горжусь, что стала участником слёта "Послы Победы. Артек". Очень огромная честь, уважение и желание научиться чему-то новому и поделиться знаниями", — поделилась юный "волонтёр Победы" из Калужской области Екатерина Малютина.







В рамках программы участники пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтёрского движения. Кроме того, программа позволит участникам познакомиться с особенностями проведения проектов смены "Послы Победы" и подготовиться к участию в подобных проектах для сопровождения ключевых памятных мероприятий в стране. Так, в преддверии Дня Победы юные "волонтёры Победы" примут участие в высадке "Сада памяти" на территории лагеря, сопроводят героев и зрителей различных мероприятий, также раздадут символ воинской славы — георгиевскую ленту.

А 12 мая в "Артеке" пройдёт трансляция Всероссийского видеоархива "Код доступа: освобождение Крыма", который будет посвящён 80-летию освобождения Крымского полуострова и героизму советских солдат, проявленному в ходе стратегической операции. Фильм представит автор проекта и руководитель направления "Моя история".