На ступеньках мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Видео с места публикует телеканал "Звезда".

На Саур-Могиле в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Видео © Телеканал "Звезда"

В акции приняли участие волонтёры "Молодой гвардии Единой России", "Молодой республики", а также активисты из Белгородского отделения ВОО МГЕР.

"Это место силы каждого гражданина ДНР, и здесь просыпается патриотизм <...> Чтобы подрастающее поколение не забывало, что было несколько лет назад и 80 лет назад", — рассказала одна из волонтёрок.

Мероприятие провели в 4 утра 8 мая под покровом темноты. Как объяснил министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, это связано с безопасностью самих участников.