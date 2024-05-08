На Саур-Могиле в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту
На ступеньках мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Видео с места публикует телеканал "Звезда".
На Саур-Могиле в ДНР развернули 300-метровую георгиевскую ленту. Видео © Телеканал "Звезда"
В акции приняли участие волонтёры "Молодой гвардии Единой России", "Молодой республики", а также активисты из Белгородского отделения ВОО МГЕР.
"Это место силы каждого гражданина ДНР, и здесь просыпается патриотизм <...> Чтобы подрастающее поколение не забывало, что было несколько лет назад и 80 лет назад", — рассказала одна из волонтёрок.
Мероприятие провели в 4 утра 8 мая под покровом темноты. Как объяснил министр молодёжной политики ДНР Кирилл Макаров, это связано с безопасностью самих участников.
А ранее гигантская георгиевская лента появилась и в Москве. 3 мая около 1,5 тысячи юнармейцев, а также представителей "Волонтёрской роты боевого братства" и "Молодой гвардии Единой России" развернули на Поклонной горе 300-метровую георгиевскую ленту и копию Знамени Победы размером 10 на 20 метров. Видео и фото церемонии оказалось в распоряжении Life.ru.