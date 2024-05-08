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8 мая, 10:26

Хуснуллин: Реконструкция набережной в Мариуполе завершится к пляжному сезону

Приморский парк в Мариуполе, ДНР, продолжают благоустраивать, постепенно завершается реконструкция набережной и пляжной зоны протяжённостью два с половиной километра. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Благоустройство Приморского парка в Мариуполе. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"Территория в 100 гектаров десятилетиями была заброшена. Сейчас эта зона отдыха обретает вторую жизнь и становится точкой притяжения для жителей и гостей Мариуполя. На городском пляже уже обновили систему освещения, установили детские площадки, пляжные кабинки. Планируем завершить реконструкцию набережной в Мариуполе к пляжному сезону", — отметил он.

По словам Хуснуллина, специалисты продолжают обустраивать прогулочные и беговые дорожки, перголы, амфитеатр и места для занятия спортом. При этом на набережной отлиты монолитные части пешеходной зоны и развлекательных площадок, а также зоны для рыбалки. Вице-премьер подчеркнул, что работы завершатся в июне.

В рамках первого этапа работ в парке обустроены три новые смотровые площадки с видом на Азовское море и комфортный спуск к набережной. Кроме того, там полностью восстановили главную аллею и добавили детские игровые площадки.

"В центральной части парка специалисты обустраивают новый детский тематический маршрут "Тропа сказок", где уже установлены первые фигуры в виде всем хорошо известных героев сказочных произведений А.С. Пушкина. К 6 июня, к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, здесь появится ещё более 20 уличных композиций", — указал гендиректор компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

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Ранее Life.ru рассказывал о завершении капитального ремонта моста на трассе Амвросиевка – Мариуполь. Работы заняли менее года. Протяжённость сооружения — свыше 13 метров.

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Telegram / Марат Хуснуллин

Никита Осипов
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