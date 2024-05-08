Китай резко поднял тарифы на доставку грузов в Россию

КНР внезапно подняла тарифы на железнодорожные поставки в РФ и Белоруссию. Как сообщает Infotrans Media Belarus (IMB), рост цен объясняется дефицитом свободных контейнеров и огромными "пробками", которые образовались на границах.

"В среднем цены выросли на 500–800 долларов США (от 45,5 до примерно 73 тысяч рублей. — Прим. Life.ru) и более — в зависимости от станции отправления. Одновременно выросли также и ставки морских фрахтов из Китая", — пишет издание.

Говоря о плате за перевозку по морям, авторы уточнили, что она возросла в среднем до 1300–1500 долларов (118–137 тысяч рублей). Причём почти все свободные места на судах в мае уже забронированы.