Песков: Россия и Китай ищут варианты решения проблем в расчётах
Между Россией и Китаем есть проблемы в расчётах, однако власти обеих стран ведут диалог для решения этих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Пекин откладывает запуск депозитарного моста между государствами, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на их рынки.
"Проблемы есть, мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерб нашему объёму двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал представитель Кремля.
Ранее Life.ru сообщал в Китае с конца марта ухудшилась ситуация с платежами в юанях из России, их стали отклонять ещё четыре кредитные организации. По словам аналитиков, причина действий банков КНР кроется в давлении США на финансовые структуры. Штаты угрожают санкциями тем, кто будет сотрудничать с юридическими лицами из России.
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