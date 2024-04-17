Песков: Россия и Китай ищут варианты решения проблем в расчётах

Между Россией и Китаем есть проблемы в расчётах, однако власти обеих стран ведут диалог для решения этих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что Пекин откладывает запуск депозитарного моста между государствами, который должен обеспечить прямой доступ инвесторов на их рынки.

"Проблемы есть, мы все знаем, с чем они связаны. Мы находимся в плотном диалоге с тем, чтобы искать варианты хеджирования рисков, не нанося ущерб нашему объёму двусторонних торгово-экономических отношений", — сказал представитель Кремля.