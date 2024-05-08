Священник объяснил, почему в День Победы не будут поминать усопших воинов

В этом году 9 мая в церквях не будут поминать усопших воинов, в том числе участников Великой Отечественной войны. Причиной этому является совпадение Светлой пасхальной недели и праздника Победы, рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

"В этом году 9 мая в храмах будут совершать благодарственные молебны о даровании победы, а все поминовения усопших воинов, в соответствии с богослужебными указаниями, будут перенесены на Радоницу (14 мая), как и все остальные поминовения", — сказал священник в беседе с РИА "Новости".

Протоиерей добавил, что записок об упокоении в этот период также могут не принять, а если примут, то помолятся всё равно только в Радоницу. Первозванский объяснил это тем, что в период Светлой седмицы православные радуются о Воскресении Христовом и о том, что Господь всех спасает. Эти дни не предназначены для молитвы об усопших, подчеркнул священник.