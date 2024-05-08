Британский фармгигант отзывает свою вакцину от ковида из-за смертельного побочного эффекта

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала процесс отзыва разрешений на продажу и использование своей вакцины от коронавируса Vaxzevria (также известная как Оксфордская вакцина) на фоне суда с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который вызывает препарат. Об этом сообщает The Telegraph.

Вместе с тем, по данным журналистов, компания объясняет свои действия тем, что вакцина попросту перестала быть востребованной. Вакцину Vaxzevria нельзя применять на территории Евросоюза с 7 мая. В ближайшее время препарат отзовут и на территории Британии.

"Мы невероятно горды той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией. Согласно независимым оценкам, только за первый год её использования было спасено 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было отправлено свыше трёх миллиардов доз. Так как с тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов CoViD-19, существует избыток обновлённых вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продаётся", — заявили в AstraZeneca.