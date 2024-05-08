Британский фармгигант отзывает свою вакцину от ковида из-за смертельного побочного эффекта
Telegraph: AstraZeneca отзывает вакцину Vaxzevria от CoViD-19 на фоне суда
Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала процесс отзыва разрешений на продажу и использование своей вакцины от коронавируса Vaxzevria (также известная как Оксфордская вакцина) на фоне суда с пострадавшими от редкого побочного эффекта, который вызывает препарат. Об этом сообщает The Telegraph.
Вместе с тем, по данным журналистов, компания объясняет свои действия тем, что вакцина попросту перестала быть востребованной. Вакцину Vaxzevria нельзя применять на территории Евросоюза с 7 мая. В ближайшее время препарат отзовут и на территории Британии.
"Мы невероятно горды той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией. Согласно независимым оценкам, только за первый год её использования было спасено 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было отправлено свыше трёх миллиардов доз. Так как с тех пор были разработаны вакцины от многочисленных вариантов CoViD-19, существует избыток обновлённых вакцин. Это привело к снижению спроса на Vaxzevria, которая больше не производится и не продаётся", — заявили в AstraZeneca.
Коллективный иск против компании от родственников людей, умерших или пострадавших после вакцинации Vaxzevria, рассматривается в британском суде с прошлого года. Первым заявление подал Джейми Скотт, у которого в 2021 году после прививки образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг, приведшее к необратимому поражению. Юристы считают, что количество истцов может достичь нескольких сотен человек, в связи с чем фармацевты рискуют потерять миллионы фунтов стерлингов. К слову, AstraZeneca официально признала, что её вакцина "в крайне редких случаях" может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении (ТТС).
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