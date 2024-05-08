В 10 российских городах ко Дню Победы появятся интерактивные инсталляции от VK

С 8 по 12 мая в 10 российских городах VK установит зеркальные инсталляции, посвящённые Дню Победы. Стелы появятся в популярных парках и местах празднования во Владикавказе, Волгограде, Воронеже, Грозном, Москве, Новороссийске, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Туле.

На одной из граней стелы будут расположены отреставрированные с помощью технологии Облака Mail.ru цветные фото локаций. Благодаря такому интерактиву прохожие узнают интересные факты об истории улиц и увидят их облик в военные годы. Кроме того, перейдя по QR-коду на стелах, каждый сможет сохранить память о героях, отреставрировав их чёрно-белые снимки или восстановив утерянные элементы на старых фото.

А "Одноклассники" запускают проект "Сохранение культурных ценностей во время ВОВ" — он позволит пользователям взглянуть на историю боевых действий через призму культурных учреждений и музейных работников. К проекту присоединились свыше 20 музеев, в их числе Эрмитаж, Третьяковская галерея, Петергоф, ГМИИ им. А.С. Пушкина, Ростовский музей изобразительных искусств, Нижегородский музей-заповедник и информационный портал Культура.РФ.

С 6 по 12 мая учреждения публикуют в сообществах видео, лонгриды и эксклюзивные фото. Благодаря таким материалам пользователи узнают про музейную эвакуацию, утраченные объекты и работу сотрудников, а также услышат истории спасения экспонатов во время бомбардировок. Все материалы будут подписаны хештегом #СохраняяКультуру.