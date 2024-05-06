В Москве запустят праздничный салют в День Победы
Салют в Москве ко Дню Победы. Фото © Shutterstock / FOTODOM
В Москве запустят праздничный салют в День Победы, в связи с этим канатная дорога внесла корректировки в график работы 9 мая. Об изменениях сообщает пресс-служба спорткомплекса "Воробьёвы горы".
"В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11:00. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта в целях безопасности с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция "Воробьёвы горы", — сказано в сообщении.
В 21:00 воздушную трассу остановят. Рассмотреть праздничный салют с хорошего ракурса можно будет на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы Воробьёвых гор и на смотровой площадке МГУ, отметили представители спорткомплекса.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военные парады ко Дню Победы пройдут в 25 российских городах. В столичном параде на главной площади страны будут участвовать более девяти тысяч человек и 70 единиц техники. В конце парада состоится авиашоу от пилотов групп "Русские витязи" и "Стрижи".