В Москве запустят праздничный салют в День Победы, в связи с этим канатная дорога внесла корректировки в график работы 9 мая. Об изменениях сообщает пресс-служба спорткомплекса "Воробьёвы горы".

"В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11:00. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта в целях безопасности с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция "Воробьёвы горы", — сказано в сообщении.

В 21:00 воздушную трассу остановят. Рассмотреть праздничный салют с хорошего ракурса можно будет на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы Воробьёвых гор и на смотровой площадке МГУ, отметили представители спорткомплекса.