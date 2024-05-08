Концерт, линейка и флешмобы: Гостей выставки "Россия" в День Победы ожидает праздничная программа

Торжественная линейка, флешмобы и концерт ожидают в День Победы гостей Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятий.

Гостей выставки "Россия" в День Победы ожидает праздничная программа. Видео © Тelegram / Россия. Поехали!

Так, 9 Мая в 14:30 у фонтана "Каменный цветок" стартует торжественная линейка, с которой начнётся масштабное шествие в честь Дня Победы. В ней примут участие ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), а также бойцы спецоперации (СВО). Сразу после линейки состоится торжественное шествие, участники которого пройдут колоннами под аккомпанемент оркестра из 600 человек.

"В рамках шествия проведут флешмоб "Вальс Победы" и все вместе исполнят песню "День Победы". Праздник продолжится большим фестивалем "Фанфары Победы – 2024". Детские и молодёжные духовые оркестры из разных регионов страны, хоры, ансамбли и талантливые солисты исполнят патриотические композиции о ВОВ", — говорится в сообщении организаторов.

Вместе с тем в День Победы на выставке "Россия" состоится праздничный концерт, который даст известный оперный певец, заслуженный артист РФ Ильдар Абдразаков. Он выступит в 18:30 у главной арки ВДНХ. Аккомпанировать артисту будет Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Со сцены прозвучат, в частности, всеми любимые песни "Смуглянка", "Журавли" и "Катюша". Вечер же завершится масштабной Всероссийской акцией "Лучи Победы": волонтёры создадут орден Победы из десяти тысяч свечей.