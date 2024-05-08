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8 мая, 13:16

На Западе назвали вероятную отставку Зеленского хорошей новостью для Украины

Макгрегор: Отставка Зеленского будет хорошей новостью для Украины и России

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Кризис киевского режима может привести Владимира Зеленского и его приближённых к отставке. Такое предположение сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Я полагаю, что украинское правительство находится в состоянии медленного, но определённого распада уже несколько недель", отметил он.

По словам полковника, происходящее в Киеве, вероятно, приведёт к отставке Зеленского, что является потенциально хорошей новостью как для России, так и для Украины, ведь его отстранение может открыть путь к прекращению военных действий.

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Ранее экс-депутат Рады назвал два сценария свержения Зеленского. Также он предположил, кто может возглавить Украину после этого.

Мирон Сидоров
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