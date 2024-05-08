В трёх храмах Череповца нашли использованные презервативы в чанах со святой водой

Неадекватный житель Череповца разбросал использованные презервативы в чаны со святой водой сразу в трёх храмах РПЦ. Об инциденте сообщает Mash. Первым чудовищную находку заметили служители храма Рождества Христова во время замены воды и позвонили в полицию. Следом история повторилась ещё в двух городских церквях.

Вандала вычислили по камерам видеонаблюдения. Его проверяют психиатры, венерологи и правоохранительные органы. Делом занялись в СК.