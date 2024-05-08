В трёх храмах Череповца нашли использованные презервативы в чанах со святой водой
Неадекватный житель Череповца разбросал использованные презервативы в чаны со святой водой сразу в трёх храмах РПЦ. Об инциденте сообщает Mash. Первым чудовищную находку заметили служители храма Рождества Христова во время замены воды и позвонили в полицию. Следом история повторилась ещё в двух городских церквях.
Вандала вычислили по камерам видеонаблюдения. Его проверяют психиатры, венерологи и правоохранительные органы. Делом занялись в СК.
Ранее в Бурятии завели уголовное дело на пьяного вандала, помочившегося на храм. Парня задержали с приятелем, который залез на крышу собора в Улан-Удэ вместе с ним. Оба публично извинились за свой поступок, но от уголовного дела этот факт их не уберёг.
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