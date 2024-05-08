Петербуржцы возложили цветы к памятной доске "Героизму и мужеству ленинградцев"

Жители Северной столицы возлагают цветы и венки к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте. Траурная церемония посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербуржцы возложили цветы к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии, в частности, приняли участие представители правительства Северной столицы, заксобрания и общественных организаций.

"Дело не только в том, какую победу одержали прадеды. Дело в том, что они доверили нам с вами. Они отстояли не только свою свободу, но и нашу", — отметил член Правительства Петербурга Константин Сухенко.