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8 мая, 12:36

Петербуржцы возложили цветы к памятной доске "Героизму и мужеству ленинградцев"

Жители Северной столицы возлагают цветы и венки к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев" на Невском проспекте. Траурная церемония посвящена 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Петербуржцы возложили цветы к мемориальной доске "Героизму и мужеству ленинградцев". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Собравшиеся почтили память погибших героев минутой молчания. В церемонии, в частности, приняли участие представители правительства Северной столицы, заксобрания и общественных организаций.

"Дело не только в том, какую победу одержали прадеды. Дело в том, что они доверили нам с вами. Они отстояли не только свою свободу, но и нашу", — отметил член Правительства Петербурга Константин Сухенко.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в 10 российских городах ко Дню Победы появятся интерактивные инсталляции от VK. А "Одноклассники" запускают проект "Сохранение культурных ценностей во время ВОВ", он позволит пользователям взглянуть на историю боевых действий через призму культурных учреждений и музейных работников. К проекту присоединилось свыше 20 музеев.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Наталья Исакова
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