Пилоты "России" провели "Бессмертный полк" во время тренировочного полёта

Пилоты "России" провели акцию "Бессмертный полк" прямо в небе. Они взлетели с портретами своих предков, выполнив тренировочный полёт по маршруту Москва – Ульяновск на Boeing 747. Акцию провели 8 мая, накануне Дня Победы. Подчёркивается, что это крайне важно для сохранения памяти о героических подвигах участников Великой Отечественной войны.

Акция "Бессмертный полк" во время тренировочного полёта "России". Обложка © Сайт авиакомпании "Россия"

"Ответственность за себя, родных, близких и даже незнакомых людей, за всё Отечество — то, что объединяет поколения. Действующие лётные экипажи "России" достойно представляют своих дедов, искренне любят профессию и самоотверженно трудятся на благо развития отечественной авиационной отрасли", — говорится в сообщении.

К слову, на портретах, взятых в небо, заслуженные авиаторы той войны, которые в любых условиях выполняли боевые задачи, передавали срочные послания, доставляли продукты, медикаменты, боеприпасы, перевозили военнослужащих, забирали раненых, детей и делали всё для Победы. Например, Борис Бычков — командир полка Ил-4 дальней авиации, который участвовал в обороне и освобождении Крыма.

Генерал-майор пилотировал самолёт на высочайшем уровне, умело маневрировал, выполнял дневные и ночные вылеты, успешно уничтожал резерв противника. Войну он окончил в должности заместителя командира дивизии и был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги".

Акция "Бессмертный полк" в исполнении авиакомпании "Россия". Обложка © Rossiya-airlines.com