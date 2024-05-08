Олег Газманов заявил, что Москва шокирует его друзей-иностранцев

Москва настолько прекрасна, что вызывает шок у иностранных гостей. Об этом заявил народный артист России Олег Газманов. Он привёл в пример своих друзей из других стран, посетивших российскую столицу.

"Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются [когда приезжают], а их шокирует столица. Причём это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то [по городу]", — отметил певец в интервью "Москве 24".

Газманов назвал удивительными темпы и масштабы преображения Москвы. По словам артиста, в городе он любит всё: Красную площадь, "Москву-Сити", Замоскворечье, Патриаршие пруды и все места, где собирается народ и отдыхает молодёжь.

"Это огромное количество всяких кафешек, ресторанчиков... Москва прекрасна", — добавил Газманов.