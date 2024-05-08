Синоптик предупредил о сильных холодах утром 9 мая

Утром 9 мая в Москве будет очень холодно, температура воздуха составит от плюс одного до плюс трёх градусов. Об этом рассказал синоптик Александр Ильин.

"Завтра утром на момент начала парада будет очень холодно, температура воздуха в Москве ожидается +1...+3 °С. Это максимум. Ночью не исключено, что пройдёт снег, и в утренние часы ещё какие-то снежинки могут порхать в небе. Днём тоже осадки в смешанной фазе, температура в разгар дня дотянет до +3...+4 °С. Плюс ко всему ожидается северо-западный ветер с сильными порывами до 15–20 м/с", — приводит слова метеоролога RT.

Отклонение от нормы составит 12 градусов. В ночь на пятницу заморозки сохранятся, днём температура вырастет максимум до 11 градусов тепла.