На выставке "Россия" прозвучали детские песни о Победе

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялся концерт "Дети о Победе" с участием победителей проекта "Главные детские песни". Мероприятие прошло при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На концерте прозвучали песни про семейные ценности, доброту, честь, мужество и, конечно же, любовь к Родине.

На выставке "Россия" исполнили детские песни о Победе. Видео © Тelegram / Россия. Поехали!

"У гостей выставки есть уникальная возможность познакомиться с творческим проектом, созданным Музеем Победы на Поклонной горе в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы нашли талантливых авторов, поющих ребят, записали эти песни, создали мультфильмы, опубликовали на сайте проекта ноты и инструментальное сопровождение — чтобы с нашими новыми песнями могли познакомиться все желающие", — сказала ведущая концерта, певица Елизавета Павлюкова.

Гости концерта услышали добрые и светлые композиции в исполнении следующих юных артистов: Кирилла Томилина, Ксении Павловой, Стефании Мануховой, Евы Школьник, ансамбля "Семицветик", шоу-студии "Нужные люди", группы Kinderstar и других.