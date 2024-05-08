На выставке "Россия" прозвучали детские песни о Победе
На Международной выставке-форуме "Россия" состоялся концерт "Дети о Победе" с участием победителей проекта "Главные детские песни". Мероприятие прошло при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На концерте прозвучали песни про семейные ценности, доброту, честь, мужество и, конечно же, любовь к Родине.
На выставке "Россия" исполнили детские песни о Победе. Видео © Тelegram / Россия. Поехали!
"У гостей выставки есть уникальная возможность познакомиться с творческим проектом, созданным Музеем Победы на Поклонной горе в Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы нашли талантливых авторов, поющих ребят, записали эти песни, создали мультфильмы, опубликовали на сайте проекта ноты и инструментальное сопровождение — чтобы с нашими новыми песнями могли познакомиться все желающие", — сказала ведущая концерта, певица Елизавета Павлюкова.
Гости концерта услышали добрые и светлые композиции в исполнении следующих юных артистов: Кирилла Томилина, Ксении Павловой, Стефании Мануховой, Евы Школьник, ансамбля "Семицветик", шоу-студии "Нужные люди", группы Kinderstar и других.
Ранее Life.ru рассказывал, что гостей выставки "Россия" 9 Мая ожидает насыщенная праздничная программа. Вечер же завершится масштабной Всероссийской акцией "Лучи Победы": волонтёры создадут орден Победы из десяти тысяч свечей.
Кадр из видео Тelegram / Россия. Поехали!