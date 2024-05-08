Названы три процедуры, после которых украинцам выдадут "зелёную карту" в России

При условии прохождения дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования граждане Украины могут оставаться на территории России без ограничения срока пребывания и работать. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

"Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования", — сказали в пресс-службе.

После прохождения всех этих процедур территориальные органы МВД выдадут получателю документ, оформленный на бланке установленного образца ("зелёная карта").