Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 17:11

Флешмоб "Синий платочек Победы" состоялся в аэропорту Шереметьево

Флешмоб "Синий платочек Победы". Обложка © Предоставлено Life.ru

Флешмоб "Синий платочек Победы". Обложка © Предоставлено Life.ru

7 мая пассажиры аэропорта Шереметьево при регистрации на рейс стали зрителями праздничного флешмоба "Синий платочек Победы". В акции, которая прошла под военную песню "Прощание Славянки", приняли участие танцоры, волонтёры, бортпроводники и пилоты авиакомпании "Россия". Организатором приуроченного к 9 Мая меропритию, помимо перевозчика, стал фонд "Русская земля".

  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
  • Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru
    Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru

Флешмоб "Синий платочек Победы". Фото © Предоставлено Life.ru

1 / 6

Представители международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей "Синий платочек" подарили пассажирам аэропорта памятные синие платки — символ женской верности, подвига советского народа и веры в Победу. Именно женщины поддерживали воинов, трудясь в тылу, вынося на своих плечах раненых с поля боя, бесшумно проносясь на самолётах над станом врага, отметили организаторы мероприятия.

Программа направлена на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания молодёжи, поддержку бойцов СВО, общественную дипломатию, а также патронаж Советов Ветеранов в регионах. Помимо Москвы, "Синий платочек Победы" проходит ещё в 30 городах России.

В Стамбуле организовали шествие "Бессмертного полка" и автопробег ко Дню Победы
В Стамбуле организовали шествие "Бессмертного полка" и автопробег ко Дню Победы

Ранее Life.ru рассказывал о необычном проведении акции "Бессмертный полк". Акция состоялась прямо в небе. Пилоты взлетели с портретами своих предков, выполнив тренировочный полёт по маршруту Москва – Ульяновск.

Мирон Сидоров
  • Новости
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров