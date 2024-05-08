Флешмоб "Синий платочек Победы" состоялся в аэропорту Шереметьево

7 мая пассажиры аэропорта Шереметьево при регистрации на рейс стали зрителями праздничного флешмоба "Синий платочек Победы". В акции, которая прошла под военную песню "Прощание Славянки", приняли участие танцоры, волонтёры, бортпроводники и пилоты авиакомпании "Россия". Организатором приуроченного к 9 Мая меропритию, помимо перевозчика, стал фонд "Русская земля".













Представители международной программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей "Синий платочек" подарили пассажирам аэропорта памятные синие платки — символ женской верности, подвига советского народа и веры в Победу. Именно женщины поддерживали воинов, трудясь в тылу, вынося на своих плечах раненых с поля боя, бесшумно проносясь на самолётах над станом врага, отметили организаторы мероприятия.

Программа направлена на сохранение исторической памяти, развитие патриотического воспитания молодёжи, поддержку бойцов СВО, общественную дипломатию, а также патронаж Советов Ветеранов в регионах. Помимо Москвы, "Синий платочек Победы" проходит ещё в 30 городах России.