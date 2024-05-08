Любителям выпить рассказали, как всего один месяц трезвости изменит их состояние здоровья
Хирург Умнов: Алкоголики всего через месяц трезвой жизни перестают отекать
Алкоголики уже через месяц трезвой жизни могут почувствовать существенные изменения в своём организме. Об этом рассказал хирург Александр Умнов. По словам специалиста, в частности, уже через две недели без выпивки сознание людей становится ясным, а мыслительные процессы улучшаются.
"Через 30 дней [трезвости] спирт покидает головной мозг, выводятся продукты распада. Улучшается личная жизнь во всех её аспектах. Эмоции восстанавливаются. Исчезает отёчность", — отметил Умнов в беседе с NEWS.ru.
А отказ от алкоголя на 60 дней, добавил медик, снижает риск развития инфекционных заболеваний.
А ранее Life.ru рассказывал о сроках, которые необходимы для полного очищения организма от никотина. Так, в первую очередь после отказа от сигарет объём лёгких увеличивается и возвращается к первоначальному. Также кровь насыщается кислородом и нормализуется форма эритроцитов.
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