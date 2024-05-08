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8 мая, 15:52

На таможне Литвы изъяли два Tesla Cybertruck из-за санкций против России

Tesla Cybertruck. Обложка © Getty Images / Chengdu Economic Daily

Tesla Cybertruck. Обложка © Getty Images / Chengdu Economic Daily

Таможня Литвы изъяла на границе два электромобиля Tesla Cybertruck из-за санкций против России. Прибалтийские таможенники решили, что авто от Илона Маска предназначаются для России, хотя в документах значилось, что их везут в Белоруссию.

Как сообщает портал Delfi, всё произошло на погранпереходе "Шальчининкай".

"Таможенники не разрешили осуществить процедуру вывоза якобы ввозимых в Белоруссию автомобилей на сумму более 200 тысяч евро", — говорится в публикации.

Сейчас проводится расследование по факту "контрабанды и нарушения санкций", оба автомобиля остаются у таможенников, а водителей после допроса отпустили.

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Напомним, что в рамках санкций ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. СМИ уточняет, что таможня Литвы в последнее время ужесточила контроль над вывозом электромобилей в третьи страны.

Александра Вишнякова
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