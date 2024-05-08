Более 150 пар поженятся на Всероссийском свадебном фестивале, который пройдёт с 12 по 19 мая на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба форума.

Более 150 пар поженятся на свадебном фестивале выставки "Россия". Видео © Тelegram / Россия. Поехали!

"Такого в нашей стране ещё не делал никто. В этот день — на Красную горку — на выставке одновременно поженятся более 150 пар почти из всех регионов нашей страны — от Калининградской области до Камчатки", — отметила заместитель гендиректора выставки Анастасия Звягина.

В частности, на выставке пройдёт бракосочетание Дмитрия и Натальи из Республики Марий Эл. Участие в массовой свадьбе, признаются молодожёны, очень интересный и уникальный опыт. Сейчас пара активно готовится к торжеству и даже шьёт для этого национальные костюмы.

Как сообщили в пресс-службе выставки, в первый день фестиваля пройдёт масштабное свадебное шествие, в котором поучаствуют молодожёны, а затем начнётся самое массовое бракосочетание. С созданием семьи новоиспечённых супругов поздравят популярные артисты, включая Полину Гагарину и Юлию Ковальчук. Каждая пара получит лампаду с огнём Всероссийского семейного очага "Сердце России", который зажгли на выставке, когда президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи.

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковной традиции праздник называется Антипасхой или Фоминым воскресеньем и посвящён воспоминанию явления Христа апостолу Фоме на восьмой день после воскресения. У восточных славян был праздником начала весны и отмечался с кострами, хороводами, ярмарками невест, закликанием весны.