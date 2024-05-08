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8 мая, 17:03

Лукашенко: ЕАЭС способен стать поясом притяжения в современном мире

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является достаточно молодой организацией, но способен стать поясом притяжения в современном мире. Такое мнение в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, к 10-летнему юбилею страны – члены ЕАЭС подошли с весомыми достижениями. В развитие объединения, как подчеркнул президент Белоруссии, было вложено много сил, энергии и средств.

"Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов, на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убеждён, что это нам под силу", — подчеркнул он.

Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием
Лидеры стран ЕАЭС сделали совместное фото перед расширенным заседанием

Напомним, Высший Евразийский экономический совет является высшим наднациональным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 8 мая в Москве проходит его заседание. Кстати, данный саммит стал юбилейным, в мае 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба.

Обложка ©

Life.ru / Павел Баранов

Никита Осипов
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