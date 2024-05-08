Лукашенко: ЕАЭС способен стать поясом притяжения в современном мире
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является достаточно молодой организацией, но способен стать поясом притяжения в современном мире. Такое мнение в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
По его словам, к 10-летнему юбилею страны – члены ЕАЭС подошли с весомыми достижениями. В развитие объединения, как подчеркнул президент Белоруссии, было вложено много сил, энергии и средств.
"Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов, на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убеждён, что это нам под силу", — подчеркнул он.
Напомним, Высший Евразийский экономический совет является высшим наднациональным органом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 8 мая в Москве проходит его заседание. Кстати, данный саммит стал юбилейным, в мае 2024 года исполняется 10 лет со дня подписания Договора о создании ЕАЭС. В объединение входят РФ, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия. Наблюдатели — Узбекистан и Куба.
Life.ru / Павел Баранов