Лукашенко: ЕАЭС способен стать поясом притяжения в современном мире

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является достаточно молодой организацией, но способен стать поясом притяжения в современном мире. Такое мнение в ходе расширенного заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По его словам, к 10-летнему юбилею страны – члены ЕАЭС подошли с весомыми достижениями. В развитие объединения, как подчеркнул президент Белоруссии, было вложено много сил, энергии и средств.

"Мы в ответе за то, чтобы он и дальше развивался на благо наших народов, на деле стал бы настоящим полюсом экономического притяжения в современном мире. Я абсолютно убеждён, что это нам под силу", — подчеркнул он.