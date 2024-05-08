Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 20:28

Жители Сибири зажгли тысячи "свечей памяти" в честь павших героев ВОВ

В регионах Сибири состоялась акция "Свеча памяти" в честь погибших героев ВОВ

Мемориал Воину-освободителю в Кемерове. Обложка © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Мемориал Воину-освободителю в Кемерове. Обложка © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Сегодня, 8 мая, россияне в разных уголках страны зажигали свечи в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Life.ru публикует подборку материалов из регионов Сибири.

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Жители Кемеровской области собрались у городских мемориальных комплексов и ровно в 22:00 зажгли "свечи памяти". В столице Кузбасса акция прошла у памятника Воину-освободителю, который является копией монумента в берлинском Трептов-парке.

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

В Новосибирске основной площадкой проведения мероприятия стал монумент Славы. На пилонах мемориального комплекса транслировались документальные кадры военных лет. Одновременно памятные свечи загорелись и в других населённых пунктах области.

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Видео © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

На площади Победы в Якутске собралось свыше 10 тысяч человек. В числе участников акции был Герой России Николай Соболев. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

"Мы несём эту память через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придёт после нас. Пусть свет каждой зажжённой свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт!" — написал глава республики Айсен Николаев в телеграм-канале.

Флешмоб "Синий платочек Победы" состоялся в аэропорту Шереметьево
Флешмоб "Синий платочек Победы" состоялся в аэропорту Шереметьево

Ранее Life.ru писал, что в Крыму на набережной международного детского центра "Артек" в преддверии Дня Победы развернули километровую георгиевскую ленточку. В патриотической акции приняли участие три с половиной тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • День Победы
  • Великая Отечественная война
  • Общество
  • Кемеровская область
  • Новосибирская область
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров