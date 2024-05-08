Жители Сибири зажгли тысячи "свечей памяти" в честь павших героев ВОВ

Сегодня, 8 мая, россияне в разных уголках страны зажигали свечи в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Life.ru публикует подборку материалов из регионов Сибири.

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Акция памяти в честь героев ВОВ в Кемерове. Фото © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"

Жители Кемеровской области собрались у городских мемориальных комплексов и ровно в 22:00 зажгли "свечи памяти". В столице Кузбасса акция прошла у памятника Воину-освободителю, который является копией монумента в берлинском Трептов-парке.

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

Акция памяти в Новосибирске. Фото © Telegram / Травников Андрей

В Новосибирске основной площадкой проведения мероприятия стал монумент Славы. На пилонах мемориального комплекса транслировались документальные кадры военных лет. Одновременно памятные свечи загорелись и в других населённых пунктах области.

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Фото © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

Акция памяти в Якутске. Видео © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"

На площади Победы в Якутске собралось свыше 10 тысяч человек. В числе участников акции был Герой России Николай Соболев. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

"Мы несём эту память через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придёт после нас. Пусть свет каждой зажжённой свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт!" — написал глава республики Айсен Николаев в телеграм-канале.