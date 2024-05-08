Жители Сибири зажгли тысячи "свечей памяти" в честь павших героев ВОВ
В регионах Сибири состоялась акция "Свеча памяти" в честь погибших героев ВОВ
Мемориал Воину-освободителю в Кемерове. Обложка © Telegram / "Цивилёв. Кузбасс"
Сегодня, 8 мая, россияне в разных уголках страны зажигали свечи в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Life.ru публикует подборку материалов из регионов Сибири.
Жители Кемеровской области собрались у городских мемориальных комплексов и ровно в 22:00 зажгли "свечи памяти". В столице Кузбасса акция прошла у памятника Воину-освободителю, который является копией монумента в берлинском Трептов-парке.
В Новосибирске основной площадкой проведения мероприятия стал монумент Славы. На пилонах мемориального комплекса транслировались документальные кадры военных лет. Одновременно памятные свечи загорелись и в других населённых пунктах области.
Акция памяти в Якутске. Видео © Telegram / "Айсен Николаев. Глава Республики Саха (Якутия)"
На площади Победы в Якутске собралось свыше 10 тысяч человек. В числе участников акции был Герой России Николай Соболев. Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
"Мы несём эту память через годы, сохраняя историю героического прошлого для тех, кто придёт после нас. Пусть свет каждой зажжённой свечи будет напоминанием о том, что память не угаснет, а подвиг никогда не будет забыт!" — написал глава республики Айсен Николаев в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что в Крыму на набережной международного детского центра "Артек" в преддверии Дня Победы развернули километровую георгиевскую ленточку. В патриотической акции приняли участие три с половиной тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.