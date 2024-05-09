Неизвестный расстрелял мемориал ".. Скорбящий матрос" в Ленобласти

В урочище Тортолово Кировского района Ленинградской области, где в братской могиле захоронено 26 человек, неизвестный расстрелял мемориал "Скорбящий матрос". Об этом сообщило региональное СУ СКР.

"Неустановленное на данный момент лицо... умышленно, осознавая противоправность своих действий, совершило не менее четырёх выстрелов в указанный мемориал", — написала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, поиск виновника находится на контроле руководства Следственного управления. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ "Повреждение воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества".