Что делать при неприятных ощущениях во рту после приёма у стоматолога: советы врача

После посещения стоматолога, особенно если проводилось лечение каналов, некоторое время могут сохраняться неприятные ощущения во время жевания. Об этом написало издание RuNews24.

"Обычно стоматолог предупреждает о возможных неприятных ощущениях, которые могут появиться после лечения, и даёт чёткие рекомендации, нужно ли воздержаться несколько дней от жёсткой пищи или следует полоскать полость рта каким-либо раствором", — объяснила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета "Синергия", доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.

Специалист, однако, рекомендовала в случае появления дискомфорта после пломбирования или фиксации коронки обращаться к своему врачу. По её словам, бывает, что маленький кусочек стоматологического материала остаётся незамеченным и причиняет неприятные ощущения.