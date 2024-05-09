Что делать при неприятных ощущениях во рту после приёма у стоматолога: советы врача
Стоматолог Кудасова: После лечения могут быть неприятные ощущения при жевании
После посещения стоматолога, особенно если проводилось лечение каналов, некоторое время могут сохраняться неприятные ощущения во время жевания. Об этом написало издание RuNews24.
"Обычно стоматолог предупреждает о возможных неприятных ощущениях, которые могут появиться после лечения, и даёт чёткие рекомендации, нужно ли воздержаться несколько дней от жёсткой пищи или следует полоскать полость рта каким-либо раствором", — объяснила заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета "Синергия", доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова.
Специалист, однако, рекомендовала в случае появления дискомфорта после пломбирования или фиксации коронки обращаться к своему врачу. По её словам, бывает, что маленький кусочек стоматологического материала остаётся незамеченным и причиняет неприятные ощущения.
А ранее были названы обязательные для соблюдения правила перед визитом к стоматологу. Так, специалист рекомендовал хорошенько выспаться, чтобы накопленная усталость не помешала сработать анестезии. Кроме того, нужно плотно поесть, иначе выработка слюны будет в разы больше.
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