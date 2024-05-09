"Было бессмысленно": Байден признал ошибку США относительно Ирака

Американский лидер Джо Байден признал, что США зря пытались объединить Афганистан. В интервью для CNN он также сообщил, что было неверно думать о наличии ядерного оружия у Ирака.

В откровенном разговоре с телекомпанией Байден сообщил о своём разговоре с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Президент США утверждает, что просил политика не совершать "ту же ошибку, которую совершили мы в Америке". По его словам, он предупреждал Нетаньяху о риске увязнуть в секторе Газа.

"Мы хотели поймать [главаря запрещённой в России террористической организации "Аль-Каида"** Усаму] бен Ладена, мы поможем вам поймать [лидера ХАМАС в секторе Газа Яхью] Синвара. Имело смысл схватить бен Ладена, но не имело смысла пытаться объединить Афганистан. На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие", — признал Байден.

Напомним, что Байден объявил о выводе войск США из Афганистана 14 апреля 2021 года. В американской военной истории эта кампания стала самой длительной: американские силы вошли на территорию республики в 2001 году после терактов 11 сентября. Главным противником США было движение "Талибан"*. В феврале 2020 года Вашингтон и "Талибан"* заключили соглашение, целью которого был запуск мирного процесса в Афганистане.