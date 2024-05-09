Правила трёх "о": Россиянам рассказали, чему научить детей перед каникулами

Во время длинных выходных, а тем более в каникулы, дети чаще теряются. Как обезопасить ребёнка, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала инструктор школы поискового отряда "Лиза алерт" Наталия Абрамова.

По её словам, перед любым походом или экскурсией малыша необходимо сфотографировать: в экстренном случае достаточно будет показать снимок поисковикам, ведь под воздействием стресса родители нередко забывают детали костюма.

Одеть ребёнка лучше в одежду ярких тонов, а с собой ему нужно дать полностью заряженный телефон. При этом ребёнок должен знать номер "112", по которому можно позвонить, даже если закончились деньги или сеть оператора недоступна. В случае если ребёнок потерялся в лесу, он должен понимать, что лучше оставаться на месте, чтобы его проще было найти.

"Отходить можно только на открытые пространства, если они есть рядом. Тогда человека лучше видно сверху, что удобно при поиске с помощью квадрокоптера. К водоёмам подходить опасно. Если в лесу придётся провести ночь, то надо постараться не заснуть. Однако уходить куда-либо в темноте нельзя", — объяснила инструктор по безопасности.

Она отметила, что на спецзанятиях поисковики обучают школьников Москвы и Подмосковья правилу трёх "о": остановиться, оглянуться, окрикнуть. Также детям объясняют правила поведения на массовых мероприятиях, в ТЦ, транспорте и с незнакомыми людьми.