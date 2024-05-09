"Можно быть патриотом": Эксперт оценил разницу между нашими и зарубежными интернет-ресурсами
Общественник Малькевич: Наши интернет-ресурсы помогают сохранять память о ВОВ
Первый зампред Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич. Обложка © Telegram / Media Малькевич
Акции и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят не только на городских площадях и возле монументов павшим воинам, но и на отечественных интернет-ресурсах. Данное явление РИА "ФедералПресс" прокомментировал первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По его словам, наши онлайн-площадки большие молодцы — стараются и помогают обществу сохранять память о великих и трагичных событиях, о героях и тяжелейшем времени в нашей истории. При этом зарубежные ресурсы блокируют блогеров, заявляющих о преданности России.
"На отечественных онлайн-платформах можно быть патриотом, можно любить Родину и помнить своих героев. Это правильно, это поддерживается средой и приветствуется. В то же время иностранные площадки заставляют пользователей стыдиться того, что они россияне. Зарубежные ресурсы создают атмосферу жесточайшего давления. Там нашим людям нельзя любить свою страну, можно только бранить её и облизывать Запад", — считает общественник.
Ранее Life.ru писал, что VK с 8 по 12 мая в десяти российских городах установит зеркальные инсталляции, посвящённые Дню Победы. На одной из граней стелы будут расположены отреставрированные с помощью технологии Облака Mail.ru цветные фото локаций. Благодаря такому интерактиву прохожие узнают интересные факты об истории улиц и увидят их облик в военные годы. А "Одноклассники" запускают проект "Сохранение культурных ценностей во время ВОВ" — он позволит пользователям взглянуть на историю боевых действий через призму культурных учреждений и музейных работников.