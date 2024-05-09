"Можно быть патриотом": Эксперт оценил разницу между нашими и зарубежными интернет-ресурсами

Акции и мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, проходят не только на городских площадях и возле монументов павшим воинам, но и на отечественных интернет-ресурсах. Данное явление РИА "ФедералПресс" прокомментировал первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По его словам, наши онлайн-площадки большие молодцы — стараются и помогают обществу сохранять память о великих и трагичных событиях, о героях и тяжелейшем времени в нашей истории. При этом зарубежные ресурсы блокируют блогеров, заявляющих о преданности России.

"На отечественных онлайн-платформах можно быть патриотом, можно любить Родину и помнить своих героев. Это правильно, это поддерживается средой и приветствуется. В то же время иностранные площадки заставляют пользователей стыдиться того, что они россияне. Зарубежные ресурсы создают атмосферу жесточайшего давления. Там нашим людям нельзя любить свою страну, можно только бранить её и облизывать Запад", — считает общественник.