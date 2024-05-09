Автоэксперт объяснил, как самостоятельно выбрать машину

Чтобы выбрать хороший автомобиль, не прибегая к помощи третьих лиц, прежде всего его нужно проверить на сайте ФССП или на reestr-zalogov.ru на предмет юридической чистоты. Для этого нужно ввести VIN, который вы видели собственными глазами, а не списали с сайта. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Бывает такое, что VIN-номер покупают от других машин, вставляют в объявление. Площадки такие номера проглатывают и дают информацию по другому автомобилю, похожему по цвету, году выпуска, марке и модели", — объяснил специалист.

После этого нужно заручиться согласием владельца и отвезти автомобиль в автосервис, по возможности к официальному дилеру, чтобы проверить техническую составляющую и состояние кузова. Если вы пытаетесь сэкономить, нужно обзавестись хотя бы толщиномером, посоветовал Славнов. Проверка обойдётся в зависимости от сервиса в 1500–5000 рублей.

Далее, по словам автоэксперта, нужно обратиться к нотариусу за заверенной справкой, что на день заключения договора купли-продажи нет задолженности, обременения и прочих нюансов, способных повлиять на регистрацию. И лишь потом можно рассчитываться с продавцом, получать документы и ехать в ГИБДД, чтобы оформить машину на себя.