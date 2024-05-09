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9 мая, 02:43

Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS на $861,3 млн

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации американского оборонного ведомства, его общая сумма составляет более $861,3 млн.

В релизе Министерства обороны США сказано, что Lockheed Martin получила контракт на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и оказание поддерживающих услуг. Срок выполнения контракта — 31 мая 2026 года.

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Ранее Вашингтон принял решение модернизировать термоядерную бомбу B61 до варианта B61-13. Модернизированная бомба должна будет сменить часть запасов модификации 7-1. Ожидается, что она будет такой же мощной, как и В61-12.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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