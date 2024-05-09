Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на производство HIMARS

Пентагон заключил контракт с корпорацией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По информации американского оборонного ведомства, его общая сумма составляет более $861,3 млн.

В релизе Министерства обороны США сказано, что Lockheed Martin получила контракт на производство высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и оказание поддерживающих услуг. Срок выполнения контракта — 31 мая 2026 года.