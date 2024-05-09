Повышает риск диабета: Диетолог предостерёг от злоупотребления творожной массой

Творожную массу не стоит путать с творогом, ведь в ней содержится очень много сахара, жиров, трансжиров и трансизомеров жирных кислот. Об этом радио Sputnik рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"В отличие от творога, который улучшает качество жизни, увеличивает её продолжительность, защищает от развития целого ряда возрастных заболеваний, сладкая и жирная творожная масса, наоборот, всем этим заболеваниям способствует. Повышается риск сахарного диабета, риск развития ожирения и атеросклероза", — объяснил специалист.

Здоровый молодой человек может позволить себе одну-две столовые ложки творожной массы с отрубным хлебом, сухофруктами или мюсли, а вот людям среднего и пожилого возраста этот продукт противопоказан. Не стоит его предлагать и детям: они приучатся к сладкому и перестанут воспринимать натуральные вкусы.

"Очень часто говорят, что сахар вреден для зубов, но он вреден и для головного мозга. Сладости делают человека более подверженным тревоге, депрессии. Но мы этого не замечаем, потому что всякий раз тем же сахаром и лечимся", — резюмировал Гинзбург.