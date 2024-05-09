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9 мая, 02:31

Группировка "Днепр" уничтожила и подавила 46 беспилотников ВСУ за сутки

За минувшие сутки силы группировки войск "Днепр" уничтожили и подавили почти 50 украинских беспилотников. Такие данные в беседе с ТАСС озвучил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Огнём ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов", — сообщил офицер.

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Ранее морские пехотинцы Черноморского флота нанесли огневое поражение по пункту временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, тем самым поздравив ветеранов с 9 Мая. Корректировка осуществлялась при помощи БПЛА. Такое взаимодействие позволяет поражать цели ВСУ с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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