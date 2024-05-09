Группировка "Днепр" уничтожила и подавила 46 беспилотников ВСУ за сутки

За минувшие сутки силы группировки войск "Днепр" уничтожили и подавили почти 50 украинских беспилотников. Такие данные в беседе с ТАСС озвучил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

"Огнём ПВО и средствами РЭБ подавлено управление и сбито 46 разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов", — сообщил офицер.