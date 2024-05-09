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9 мая, 05:33

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в ближайшие два часа

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Москве ожидается сильный ветер в ближайшие часы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В ближайшие два часа и до конца дня в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–18 метров в секунду. Об этом сообщает столичный главк МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до конца дня девятого мая местами в городе Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15–18 метров в секунду", говорится в сообщении.

Из-за ухудшившейся погоды водителям советуют избегать резких манёвров на дороге, снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Парковать авто стоит вдали от деревьев. Ходя по улицам, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, также не следует укрываться под деревьями.

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Мирон Сидоров
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