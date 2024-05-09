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9 мая, 05:45

"Дань памяти": "Ростех" показал Су-57 в образе Ла-7, на котором воевал Кожедуб

"Ростех" показал Су-57 в ливрее Ла-7, на котором воевал Герой СССР Иван Кожедуб

"Ростех" показал истребитель Су-57, выполненный в ливрее Ла-7, на котором воевал лётчик-ас, трижды Герой СССР Иван Кожедуб. Исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко подчеркнул, что исторический облик машины является данью памяти пилотам, сражавшимся с нацистами.

Су-57 в ливрее Ла-7 Ивана Кожедуба и сам самолёт аса. Фото © Telegram / Ростех

Су-57 в ливрее Ла-7 Ивана Кожедуба и сам самолёт аса. Фото © Telegram / Ростех

"В новом камуфляже для Су-57 мы воплотили образ легендарной машины времён Великой Отечественной войны, на которой летал прославленный ас", — сказал он.

Уроженец Украинской ССР лично сбил 62 самолёта, в том числе реактивный Messerschmitt Me.262, — больше всех среди пилотов Антигитлеровской коалиции. Также он командовал группой советских лётчиков, которые "жгли" американские F-86 Saber в Корее. Оригинальный Ла-7, на котором работал ас, сохранился до наших дней и сейчас хранится в Центральном музее ВВС России в подмосковном посёлке Монино.

В День Победы российские военные выступили с концертом для ветерана ВОВ в ЛНР
В День Победы российские военные выступили с концертом для ветерана ВОВ в ЛНР

Ранее пилоты "России" провели "Бессмертный полк" прямо в небе во время тренировочного полёта. С собой они взяли портреты ветеранов, в том числе Бориса Бычкова — командира полка Ил-4 дальней авиации, участвовавшего в обороне и освобождении Крыма. В авиакомпании подчеркнули, что её экипажи достойно представляют своих предков.

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Telegram / Ростех

Матвей Константинов
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