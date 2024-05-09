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9 мая, 06:00

Спикер Госдумы Володин призвал сохранить правду о ВОВ для будущих поколений

Вячеслав Володин. Обложка © АГН "Москва"

Вячеслав Володин. Обложка © АГН "Москва"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днём Победы. Он подчеркнул необходимость сохранить правду о Великой Отечественной войне для будущих поколений. Также он напомнил о погибших за победу над фашизмом.

"Поздравляю вас со священным праздником — Днём Победы. Для нашей страны этот день особый. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи <...> Нам необходимо сохранить для будущих поколений правду о Великой Отечественной войне", — написал Володин в телеграм-канале.

По его словам, ценой 27 миллионов жизней отцы и деды, мамы и бабушки отстояли свободу и независимость, спасли мир от фашизма. Володин подчеркнул, что РФ гордится героизмом и стойкостью солдат, офицеров, тружеников тыла. Память об их подвиге важна для всех нас. Спикер нижней палаты парламента указал, что в самое трудное время люди объединились, встав плечом к плечу на защиту Родины.

Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина и российский народ с Днём Победы

Ранее свои поздравления высказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Он отметил, что победа в ВОВ стала связующей нитью между народами наших стран.

Мирон Сидоров
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