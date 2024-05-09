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9 мая, 08:06

В Параде Победы впервые приняли участие новейшие бронемашины "Феникс" и "Линза"

"Феникс" — первый импортозамещённый автомобиль семейства "Тайфун" — и построенный на его базе бронеавтомобиль "Линза" впервые прошлись по Красной площади в составе механизированной колонны Парада Победы. Им предоставлена большая честь — они выехали на историческую брусчатку сразу после танка Т-34, считающегося одним из основных символов Победы и по традиции открывающего парад.

"Линза" считается защищённым санитарным автомобилем, у неё есть специальные приспособления для извлечения раненых из люков, а также щиты для переноски людей с травмами позвоночника. А корпус "Линзы" выдерживает подрыв на устройстве мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым из колёс.

По Красной площади прошла грозная колонна ракетных комплексов "Ярс"
По Красной площади прошла грозная колонна ракетных комплексов "Ярс"

Напомним, что в Параде Победы на Красной площади приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них являются ветеранами спецоперации на Украине, они пройдут по брусчатке отдельным расчётом. Среди них — семь Героев России и более ста человек, получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".

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Гавриил Григоров / ТАСС

Марина Калегина
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