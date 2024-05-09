У песни "Смуглянка" появился видеоклип

"Единая Россия" опубликовала клип на легендарную песню "Смуглянка". Её исполнили волонтёры партии, медики, участвующие в гуманитарной миссии ЕР, а также бойцы из подразделений на передовой, которым "Единая Россия" и фонд "Наша правда" оказывают поддержку.

В 2024 году исполняется 80 лет с первого концертного исполнения "Смуглянки". Поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали её в 1940 году, но популярность композиция обрела спустя несколько лет, когда нужно было поддержать веру людей в будущее, в жизнь и в любовь.