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9 мая, 10:18

У песни "Смуглянка" появился видеоклип

"Единая Россия" выложила клип на песню "Смуглянка" ко Дню Победы

"Единая Россия" опубликовала клип на легендарную песню "Смуглянка". Её исполнили волонтёры партии, медики, участвующие в гуманитарной миссии ЕР, а также бойцы из подразделений на передовой, которым "Единая Россия" и фонд "Наша правда" оказывают поддержку.

Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

В 2024 году исполняется 80 лет с первого концертного исполнения "Смуглянки". Поэт Яков Шведов и композитор Анатолий Новиков написали её в 1940 году, но популярность композиция обрела спустя несколько лет, когда нужно было поддержать веру людей в будущее, в жизнь и в любовь.

На выставке "Россия" прозвучали детские песни о Победе
На выставке "Россия" прозвучали детские песни о Победе

А ранее Life.ru спросил у известных россиян, какие их любимые фильмы о войне. Певица Надежда Бабкина, например, выделила такие картины, как "...А зори здесь тихие", "Офицеры" и "Белорусский вокзал".

Обложка ©

Telegram / "Единая Россия. Официально"

Мирон Сидоров
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