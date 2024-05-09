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9 мая, 12:32

"Встанем": В Подольске под песню Shaman развернули огромное Знамя Победы

В Подольске под песню Shaman развернули огромное Знамя Победы

В Подольске развернули огромное Знамя Победы. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

В Подольске развернули огромное Знамя Победы. Обложка © Telegram / Григорий Артамонов

В подмосковном Подольске на площади Славы провели патриотическую акцию, в ходе которой было развёрнуто Знамя Победы общей площадью 1125 квадратных метров. В мероприятии приняли участие около 50 человек, а аккомпанементом послужила песня Shaman (Ярослав Дронов) "Встанем". Видео опубликовал SHOT.

В Подольске под песню Shaman развернули огромное Знамя Победы. Видео © Telegram SHOT

"Прикоснуться к символу стойкости и несокрушимости нашего народа, держать его в руках, стоя плечом к плечу со своими земляками, испытывая чувства единения и гордости за Родину, — бесценно!" — отметил в своём телеграм-канале глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Ранее в Артеке развернули километровую георгиевскую ленту. В патриотической акции участвовали 3,5 тысячи детей и вожатых из разных регионов России и 35 зарубежных государств.

Мирон Сидоров
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