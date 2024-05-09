В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
Более ста тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полке" в Кузбассе — единственном регионе России, в котором акцию не отменили и она была проведена в традиционном формате. Так, в Кемерове колонной прошли около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Ещё тысячи человек с портретами предков вышли на улицы в Прокопьевске, Юрге, Полысаеве, Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населённых пунктах области.
В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". Видео © VK / Александр Каретин / Telegram / "Кемерово с огоньком" / VK / "Новости Новокузнецка"
На видео — акция в Кемерове и Новокузнецке. В административном центре региона марш открыл танк Т-34 с копией Знамени Победы. Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В Кемерове шествие возглавили губернатор Сергей Цивилёв и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.
Напомним, 9 мая в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, освободив по пути к столице Германии весь СССР и половину Европы. Первые парады уже прошли на Дальнем Востоке. Однако "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате по соображениям безопасности отменили по всей стране, кроме Кузбасса.
Telegram / "Кемерово с огоньком" / VK / "Новости Новокузнецка"