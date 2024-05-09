В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Более ста тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полке" в Кузбассе — единственном регионе России, в котором акцию не отменили и она была проведена в традиционном формате. Так, в Кемерове колонной прошли около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Ещё тысячи человек с портретами предков вышли на улицы в Прокопьевске, Юрге, Полысаеве, Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населённых пунктах области.