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9 мая, 06:38

В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Более ста тысяч человек приняли участие в "Бессмертном полке" в Кузбассе — единственном регионе России, в котором акцию не отменили и она была проведена в традиционном формате. Так, в Кемерове колонной прошли около 50 тысяч человек, а в Новокузнецке — более 53 тысяч. Ещё тысячи человек с портретами предков вышли на улицы в Прокопьевске, Юрге, Полысаеве, Калтане, Осинниках, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населённых пунктах области.

В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк". Видео © VK / Александр Каретин / Telegram / "Кемерово с огоньком" / VK / "Новости Новокузнецка"

На видео — акция в Кемерове и Новокузнецке. В административном центре региона марш открыл танк Т-34 с копией Знамени Победы. Почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны. В Кемерове шествие возглавили губернатор Сергей Цивилёв и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилёва.

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Напомним, 9 мая в России отмечается День Победы. Ровно 79 лет назад Красная армия взяла Берлин, освободив по пути к столице Германии весь СССР и половину Европы. Первые парады уже прошли на Дальнем Востоке. Однако "Бессмертный полк" в традиционном, очном формате по соображениям безопасности отменили по всей стране, кроме Кузбасса.

Обложка ©

Telegram / "Кемерово с огоньком" / VK / "Новости Новокузнецка"

Матвей Константинов
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