Отдать долг Родине: Девушка-медик с позывным Звезда рассказала, почему решила помогать бойцам СВО
Девушка-медик на СВО: Нам нужно выполнять свой воинский долг перед государством
Среди тех, кто присутствовал на сегодняшнем Параде Победы на Красной площади в Москве, была Ольга Левитина, служащая в 195-м отдельном медицинском батальоне, который спасает жизнь бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Корреспондент Life.ru пообщался с отважной девушкой и узнал, как она приняла решение помогать военным.
Девушка-медик на СВО подчеркнула, что гражданам нужно выполнять свой долг перед государством. Видео © Life.ru
"Я [работаю] в прифронтовом госпитале, который находится в непосредственной близости, менее пяти километров, от линии боевого соприкосновения. Мы самые первые на путях эвакуации. Ежедневно 24 часа 365 дней в году мы оказываем медицинскую помощь всем раненым военнослужащим", — отметила девушка с позывным Звезда.
Ольга подчеркнула, что не только государство должно давать различные блага гражданам, но и их обязанность нести долг перед Родиной. Левитина призналась: семья переживает за неё, но очень гордится.
"Они переживают, но они очень патриотичные. Они правильно воспитаны, поэтому они переживают, но очень гордятся", — подчеркнула девушка-медик, добавив, что очень рада в свой отпуск посетить парад.
Как сообщал Life.ru, в Параде Победы на Красной площади приняли участие девять тысяч человек. Более тысячи из них — ветераны СВО на Украине, они прошли по брусчатке отдельным расчётом. Среди них — семь Героев России и более ста получивших высокие государственные награды: ордена Мужества, Георгиевский крест, медали Жукова, Суворова, "За отвагу" и "За храбрость".
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