Отдать долг Родине: Девушка-медик с позывным Звезда рассказала, почему решила помогать бойцам СВО

Среди тех, кто присутствовал на сегодняшнем Параде Победы на Красной площади в Москве, была Ольга Левитина, служащая в 195-м отдельном медицинском батальоне, который спасает жизнь бойцов в зоне специальной военной операции (СВО). Корреспондент Life.ru пообщался с отважной девушкой и узнал, как она приняла решение помогать военным.

Девушка-медик на СВО подчеркнула, что гражданам нужно выполнять свой долг перед государством. Видео © Life.ru

"Я [работаю] в прифронтовом госпитале, который находится в непосредственной близости, менее пяти километров, от линии боевого соприкосновения. Мы самые первые на путях эвакуации. Ежедневно 24 часа 365 дней в году мы оказываем медицинскую помощь всем раненым военнослужащим", — отметила девушка с позывным Звезда.

Ольга подчеркнула, что не только государство должно давать различные блага гражданам, но и их обязанность нести долг перед Родиной. Левитина призналась: семья переживает за неё, но очень гордится.

"Они переживают, но они очень патриотичные. Они правильно воспитаны, поэтому они переживают, но очень гордятся", — подчеркнула девушка-медик, добавив, что очень рада в свой отпуск посетить парад.