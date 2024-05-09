В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек

Более 700 человек поучаствовали в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Посольстве РФ в КНР.



















"9 Мая в Пекине состоялась историко-патриотическая акция "Бессмертный полк". Шествие, которое возглавили посол России Игорь Моргулов и посол Беларуси Александр Червяков, прошло по территории Посольства России в Китае", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

По предварительным подсчётам, число участников акции превысило 700. Помимо сотрудников диппредставительства, членов их семей и проживающих в КНР россиян почтить память советских воинов пришли граждане стран СНГ и Китая. Некоторые из них пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также лётчиков-добровольцев, воевавших в Советско-японской войне.