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9 мая, 12:43

В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек

В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Обложка © Telegram Посольство России в Китае

В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Обложка © Telegram Посольство России в Китае

Более 700 человек поучаствовали в патриотической акции "Бессмертный полк" в Пекине в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Посольстве РФ в КНР.

  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
  • В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае
    В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае

В Пекине в акции "Бессмертный полк" приняли участие более 700 человек. Фото © Telegram Посольство России в Китае

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"9 Мая в Пекине состоялась историко-патриотическая акция "Бессмертный полк". Шествие, которое возглавили посол России Игорь Моргулов и посол Беларуси Александр Червяков, прошло по территории Посольства России в Китае", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

По предварительным подсчётам, число участников акции превысило 700. Помимо сотрудников диппредставительства, членов их семей и проживающих в КНР россиян почтить память советских воинов пришли граждане стран СНГ и Китая. Некоторые из них пронесли портреты своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также лётчиков-добровольцев, воевавших в Советско-японской войне.

В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"
В Кузбассе более ста тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Ранее в Стамбуле организовали шествие "Бессмертного полка" и автопробег ко Дню Победы. По словам участников акции, эти мероприятия наполнили их сердца гордостью и укрепили связь с Родиной.

Мирон Сидоров
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